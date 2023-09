Leia Também ERSE mantém preços da luz no mercado regulado. EDP e Galp baixam valor da energia já em julho

A EDP Comercial anunciou esta sexta-feira que vai reduzir o preço do gás natural em 26% já a partir do próximo dia 1 de outubro. No preço da eletricidade, a elétrica decidiu não fazer mais alterações em 2023."Perante alguma melhoria sentida nos mercados internacionais de energia para a aquisição de gás natural, a EDP Comercial tem condições para reduzir a componente de energia da fatura dos clientes residenciais, em média, em 26%, a partir de 1 de outubro. O preço da eletricidade manter-se-á inalterado até ao final do ano", avançou ao Negócios fonte oficial da EDP Comercial.Em abril de 2023, a empresa também já tinha reduzido o tarifário do gás natural para os clientes residenciais (depois dos aumentos de 30 euros, em outubro de 2022), o que representou, em média, um alívio de 20% na fatura de gás natural para os clientes residenciais."Apesar de o contexto de mercado ainda não ter estabilizado, a EDP Comercial considera ter condições para baixar a sua componente de preço aplicável ao consumo de energia", justificou a elétrica nessa altura, numa mensagem enviada aos clientes.Por seu lado, a Galp também já anunciou um aumento do preço do gás natural em 4% a partir de outubro, que "reflete o aumento dos custos de energia nos mercados grossistas e a subida das tarifas de acesso às redes regulada" pela ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos". Na eletricidade, empresa vai manter inalteradas as tarifas até ao final do ano.De acordo com a comercializadora, esta atualização do preço do gás "traduz-se num aumento médio de 70 cêntimos por mês" face à tabela atual para uma família com dois filhos", inserida no primeiro escalão de gás natural, com um consumo médio mensal de 134 kWh (quilowatt-hora).