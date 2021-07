EDP Renováveis assegura contrato de venda de energia por 25 anos nos EUA

A EDP Renováveis garantiu um Contrato de Aquisição de Energia (CAE) com a duração de 25 anos para a venda da energia verde produzida por um projeto solar de 200 MWac nos Estados Unidos, informa esta terça-feira a empresa.O projeto em causa situa-se no estado do Arizona e a EDPR estima que entre em operação em 2023.No comunicado, a empresa liderada por Miguel Stilwell refere ter agora "2,5 GW de capacidade solar assegurada para instalar até 2023, que em cima dos 0,6 GW já instalados, providencia visibilidade de 3,1 GW de capacidade solar até 2023"."O sucesso da EDPR em assegurar novos CAEs reforça o seu perfil de baixo-risco e a sua estratégia de crescimento baseado no desenvolvimento de projetos competitivos com visibilidade de longo-prazo", conclui a empresa.