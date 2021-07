Ayesha Khalid, o analista por detrás desta reavaliação, manteve o preço-alvo inalterado nos 21,4 euros por ação, o que lhe confere um retorno potencial ligeiramente acima de 1%, tendo em conta o valor do fecho da sessão de ontem.

Ainda assim, a mesma nota mostra que favorece uma posição a longo termo neste setor suportado por fatores que incluem o crescimento credível, o "cash-flow" seguro das receitas contratualizadas e o forte balanço.No total, a empresa portuguesa tem nove bancos de investimento a recomendar "comprar" as suas ações, onze a aconselhar "manter" e um a dizer que o melhor será "vender". O preço-alvo médio de todas as avaliações é de 22,15 euros por ação.A EDP Renováveis terminou a sessão de ontem a ganhar 3,42% para is 21,18 euros por ação, num dia em que apresentou resultados. A empresa fechou a primeira metade deste ano com lucros de 142 milhões de euros, uma quebra homóloga de 44%. Os números superaram, ainda assim, as estimativas dos analistas ouvidos pela Bloomberg, que apontavam para lucros de 130,3 milhões de euros e um EBITDA de 641,7 milhões de euros. No dia anterior, garantiu um Contrato de Aquisição de Energia (CAE) com a duração de 25 anos para a venda da energia verde produzida por um projeto solar de 200 MWac nos Estados Unidos. O projeto em causa situa-se no estado do Arizona e a EDPR estima que entre em operação em 2023.