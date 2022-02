EDP Renováveis ganha 39 MW de energia eólica em leilão italiano

Leia Também JPMorgan corta preço-alvo da EDP e EDP Renováveis

A EDP Renováveis anunciou que ganhou 39 megawatt (MW) de energia eólica no sétimo leilão promovido pelo governo italiano, através da Gestora de Serviços Energéticos (GSE).De acordo com a empresa portuguesa, com este reforço, a capacidade operacional da EDP Renováveis em Itália ascende a um total de 385 MW. Em comunicado, a empresa detalha ainda que "tem também 160 MW em construção e, com este projeto, a capacidade total aumentará para um total de 584 MW."De acordo com a empresa, o novo parque eólico, que ficará localizado na região da Sicília, entrará em funcionamento no próximo ano e "terá seis turbinas de 6,5 MW espalhadas pelo município de Santa Caterina Villarmosa e a subestação de Petralia Sottana".A empresa de energia renováveis salienta que os trabalhos vão ter início "ainda este ano", de modo a estarem concluídos em 2023 e poderem ser ligados aos restantes parques da rede italiana.A EDP Renováveis destaca que, deste modo, "reforça o seu compromisso em liderar a transição energética, um dos objetivos do seu plano estratégico para 2021-2025". A empresa tem previsto um investimento de cerca de 19 mil milhões de euros (num total de 24 mil milhões) para a implantação de cerca de 20 GW de energias renováveis até 2025.