A Principle Power, um fornecedor de tecnologia e serviços para a indústria eólica e que tem a EDP como um dos acionistas, detinha parte do mesmo parque eólico, mas decidiu abandoná-lo para se focar no seu negócio "core" de serviços tecnológicos no mercado coreano.



O parque eólico situado em Ulsan, no sudeste do país, nasceu através de um memorando de entendimento com a autarquia local em janeiro deste ano, com o objetivo de colocar Ulsan como principal produtor no mercado eólico "offshore" da Coreia do Sul e dos países na periferia.





Na passada terça-feira, dia 15 de outubro, a EDP Renováveis divulgou um aumento homólogo de 6% da produção para os 21,9 TWh, nos primeiros nove meses deste ano, com forte apoio do segmento eólico".

A EDP Renováveis anunciou uma parceria na Coreia do Sul com a Aker Solutions para adquirir uma parte significativa no parque eólico KFWind, da WindPower Korea, que ficou com uma participação minoritária, de acordo com uma notícia avançada pela Bloomberg e que agora a EDP confirma, em comunicado."O novo consórcio está empenhado em apoiar os ambiciosos planos de energia renovável do governo sul-coreano, que quer instalar 13 GW de energia eólica em alto mar até 2030 e ter pelo menos 30% de produção renovável até 2040", disse a empresa liderada por António Mexia, em comunicado.