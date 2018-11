EDP Renováveis reforça capacidade na Polónia

A EDP Renováveis anunciou esta quinta-feira, 22 de Novembro, que garantiu um contrato de 15 anos no mercado de energia eólica na Polónia, que vai garantir à empresa de energias limpas aumentar a capacidade instalada no país.

Em comunicado à CMVM, a empresa refere que garantiu um "contrato de longo prazo de 15 anos no leilão Polaco de energia eólica onshore, para venda de electricidade a ser produzida pelo projecto eólico Korsze, com uma capacidade total de 38 MW".

Acrescenta que "o projecto eólico está localizado no nordeste da Polónia, com a instalação prevista para 2020, aumentando assim a capacidade da instalada da EDPR no país dos actuais 418 MW".

A nível global, a companhia liderada por Manso Neto diz que tem "assegurado mais de 3,4 GW de adições globais de capacidade eólica onshore e solar a serem instalados a partir de Setembro de 2018".