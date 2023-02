da empresa Parque Eólico de Moncorvo, que atualmente se dedica a conceber e implementar o parque eólico de Morgavel, no concelho de Sines, pela EDP Renováveis.





Em 14 de fevereiro de 2023,

o Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea d) do n.º 1 do artigo 19.º dos Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 125/2014, de 18 de agosto, delibera adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 50.º da Lei da Concorrência", pode ler-se numa nota hoje divulgada na página oficial da AdC.

Na base da decisão, segundo justificou a entidade responsável pela concorrência em Portugal, está o facto de a operação de concentração em causa não ser "suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial deste".