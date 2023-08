EDP Renováveis vende dois projetos eólicos no Brasil a estatal norueguesa por 300 milhões

A EDP Renováveis acordou com a Statkraft, estatal norueguesa do setor energético, para a venda de um portefólio de 260 MW no Brasil, informou esta noite de terça-feira a empresa liderada por Miguel Stilwell em comunicado à CMVM.O portefólio é constituído por dois projetos eólicos em operação. A EDPR indica que os dois projetos foram "comissionados nos últimos 12 meses" e que o "enterprise value" estimado é de 1,57 mil milhões de reais, o que corresponde a cerca de 300 milhões de euros.A transação está ainda pendente de "condições precedentes, regulatórias e outras".A operação "insere-se no contexto do programa de Rotação de Ativos de 7 mil milhões de euros para 2023-2026 anunciado no Capital Markets Day da EDP em março de 2023, permitindo à EDP acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável", conclui o comunicado.