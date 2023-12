EDP vende parques eólicos no Brasil à norueguesa Statkraft por 300 milhões

Leia Também EDP fecha venda de ativos renováveis na Polónia por quase 500 milhões

A EDP Renováveis anunciou esta sexta-feira em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a conclusão de um acordo com a norueguesa Statkraft para a, com uma capacidade de 260 MW, por um "enterprise value" de 300 milhões de euros a 31 de dezembro de 2022.O negócio inclui a totalidade da participação da empresa neste portefólio de ativos renováveis localizados no Rio Grande do Norte, em operação desde 2022."Com a conclusão desta transação, a EDP Renováveis tem já assegurados cerca de 1,6 mil milhões de euros de encaixes em termos de rotação de ativos no contexto do programa global de sete mil milhões previsto para 2023-2026, anunciado no Capital Markets Day da EDPR em março de 2023", referiu a alétrica no mesmo comunicado, sublinhando que esta estratégia de rotação de ativos permite "acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável".A venda destes ativos eólicos no Brasil à Statkraft tinha já sido comunicado perla EDP ao mercado no dia 29 de agosto de 2023.Em sentido contrário, a EDP Renováveis deu conta também esta sexta-feira de ter chegado a acordo com dois fundos suportados pela China Three Gorges – que detém 20,86% da EDP – de forma a recomprar 49% de portefólios de energia eólica em Portugal, Polónia e Itália (970 MW), por 570 milhões de euros, informou a energética num comunicado enviado à CMVM, antes da sessão bolsista em Lisboa.em projetos com um forte historial operacional, proporcionando o aumento imediato de fluxos de caixa e de resultado líquido, permitindo àquela participada simplificar a sua estrutura e aumentar a flexibilidade para a gestão de energia e potenciais projetos de hibridização e repotenciação".O valor que será pago pela EDP Renováveis tem em conta um "enterprise value" de 1,2 mil milhões de euros, avaliado em junho deste ano.No mesmo dia, a EDP anunciou ainda a venda da sua participação na Companhia de Electricidade de Macau (CEM). A transação deverá render 100 milhões de euros, "sujeita a ajustamentos até à conclusão da transação"."Esta transação está totalmente alinhada com o Plano de Negócio 2023-2026 da EDP, permitindo a realocação do seu capital nas suas atividades principais".