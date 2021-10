EDP vence leilão no Brasil para compra da Celg Transmissão por 309 milhões

A EDP - Energias do Brasil venceu o leilão público para a aquisição de 100% do capital da Celg Transmissão S.A. (CELG-T), no valor de 1.977 milhões de reais (309 milhões de euros), anunciou a 'holding' na CMVM.A EDP, que controla 54,89% da EDP - Energias do Brasil, adianta no comunicado que esta transação está pendente de aprovações regulatórias aplicáveis.A CELG-T tem uma rede com 755,5 quilómetros e opera 14 subestações, localizadas predominantemente no Estado de Goiás.Na informação avançada pela EDP acrescenta-se que o prazo de concessão cobre um período até 2043 e 2046 e que a receita anual permitida é de 223 milhões de reais, relativa ao ciclo 2021/2022.A EDP sublinha que esta transação está alinhada com a sua estratégia de crescimento nas redes reguladas de energia elétrica no Brasil.