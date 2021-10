Petróleo em máximos de três anos e meio dão força à Galp. JMT acima dos 19 euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa de Lisboa negoceia em alta, mantendo o sentimento positivo da última sessão. A Galp Energia lidera com a força dada pelo petróleo, numa altura em que o brent de referência europeia está a valorizar 1% para 84,90 dólares por barril. Este é o valor mais elevado desde março de 2018.Já o crude WTI sobe 0,93% para 82 dólares por barril. Em resultado da escalada dos preços que dura há cinco semanas consecutivas, as ações das petrolíferas têm valorizado em bolsa. É o caso da portuguesa Galp Energia, que segue a ganhar 1,2% para 10,05 euros por ação. Além da matéria-prima também duas notas de research que subiram o preço-alvo, ontem, dão força aos títulos.A Altri e o BCP também seguem em forte alta, de 1% e 0,8% respetivamente. A retalhista Jerónimo Martins renova máximos históricos, a valorizar 0,2%, tendo ultrapassado pela primeira vez os 19 euros por ação.Na família EDP, a casa-mãe sobe 0,34% para 4,72 euros, enquanto a eólica EDP Renováveis avança 0,8% para 22,12 euros. O grupo está a reagir à divulgação de dados operacionais trimestrais -- entre janeiro e setembro, a energia limpa produzida pela EDP Renováveis subiu 5%, enquanto a geração de energia da EDP caiu 6% --, bem como ao anúncio de que a subsidiária no Brasil(Notícia atualizada às 8h30)