EDP vende mini-hídricas numa operação avaliada em 164 milhões

A EDP vendeu as unidades que detêm centrais mini-hídricas, numa operação que avalia a empresa em 164 milhões de euros.

A EDP chegou a acordo para vender 100% da EDP Small Hydro e a Pebble Hydro à Aquila Capital, com o preço da operação a corresponder a "um ‘enterprise value’ de 164 milhões de euros", revelou a empresa liderada por António Mexia no comunicado emitido esta sexta-feira, 9 de Novembro, para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliário (CMVM).

A EDP Small Hydro detém sete centrais mini-hídricas e a Pebble Hydro tem 14. Estas 21 centrais mini-hídricas "têm uma concessão residual média de 14 anos, situam-se na região Centro e Norte de Portugal e totalizam 103 MW de capacidade instalada", explica a EDP.