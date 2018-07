Altri paga 55 milhões para ficar com 100% da EDP Bioeléctrica

A Altri e a EDP vão desfazer a parceria na biomassa, com a totalidade da EDP Bioeléctrica a passar para as mãos da empresa de pasta e papel por 55 milhões de euros.

A Altri anunciou esta terça-feira que chegou a acordo com a EDP para comprar os 50% que a eléctrica detém na EDP Bioeléctrica por 55 milhões de euros, passando desta forma a controlar a totalidade do capital desta empresa de centrais de biomassa que terá uma capacidade instalada acima de 100 MW no primeiro semestre do próximo ano.





O negócio, que desfaz uma parceria de quase 13 anos entre a Altri e a EDP, foi efectuado com um múltiplo de 6,5 vezes o EBITDA e 22 vezes os lucros de 2017.

A parceria entre as duas empresas tinha sido formalizada em Outubro de 2005, quando a Altri comprou 50% do capital da EDP Produção - Bioeléctrica, empresa da EDP que operava a central de Mortágua, por 7,5 milhões de euros.

Deste então a empresa detida em partes iguais pelas duas cotadas aumentou a sua actividade através da construção de novas centrais de produção de energia eléctrica a partir de resíduos florestais industriais.

Cinco centrais





A EDP Bioeléctrica tem actualmente quatro de biomassa, que estão localizadas junto a outras infra-estruturas da EDP e da Altri. E está a construir uma nova "central cujo arranque se estima para o primeiro semestre de 2019", o que elevará a capacidade instalada da empresa para 100 MW.





Além de Mortágua (8,6MW), a EDP Bioeléctrica opera as centrais da Celtejo em Vila Velha de Ródão (12,8 MW), Caima em Constância (12,8 MW) e Celbi na Figueira da Foz (27,9 MW).