EDPR garante projeto eólico de 102 megawatts nos EUA

A EDPR Renováveis, através da sua subsidiária EDP Renewables North America LLC, concluiu um acordo de "build & transfer" com a Northern Indiana Public Service Company, informou em comunicado à CMVM a empresa liderada por Manso Neto.

O acordo prevê a construção e desenvolvimento do projeto eólico onshore (em terra) Rosewater (com 102 MW) da EDPR, localizado no estado do Indiana, refere o documento.

O início das operações está previsto para 2020, altura em que será completado o acordo de "build & transfer".

A conclusão do acordo está sujeita a aprovação regulatória e a outras condições habituais em transações desta natureza.

Com este novo contrato, a EDP Renováveis assegura um total de 1.1 gigawatts de contratos de energia eólica nos EUA para projetos a serem instalados em 2019 e 2020.