EDPR investe 135 milhões para expandir presença solar nos EUA

A EDPR Renováveis, através da sua subsidiária EDP Renewables North America LLC, adquiriu uma participação de 50% num portefólio solar de 278 megawatts (MW), localizado nos Estados Unidos, informou em comunicado à CMVM a empresa liderada por João Manso Neto.

A EDPR estima realizar um investimento patrimonial de aproximadamente 150 milhões de dólares, líquido de financiamento "tax equity", para a construção.

O portefólio, desenvolvido pela First Solar Inc., tem o início das operações previsto para os próximos meses e inclui três projetos, todos com contratos de aquisição de energia (CAE) de longo prazo assegurados, sublinha o comunicado.

"A transação anunciada impulsionará o crescimento da EDP Renováveis no mercado de energia solar dos EUA, expandindo a sua presença, e é alavancada pelo conhecimento e experiência da EDPR", frisa o mesmo documento.

Dada a atual base de parques solares da EDPR e os 1,1 GW de novos projetos de energia solar já contratados, o portefólio da EDPR aumentará a sua diversificação tecnológica e alcançará 1,2 gigawatts (GW) de capacidade solar "build-out" em 2022.

Esta transação está em linha com a estratégia da EDPR, anunciada a 12 de março de 2019, para expandir a sua base solar e rodar ativos.

A EDPR tem atualmente assegurado c. 70% dos ~7,0 GW de capacidade "build-out" eólica e solar prevista para o período de 2019-2022, refere ainda o comunicado.