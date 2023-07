EDPR quer receitas de 1,5 mil milhões com venda de ativos

Até junho, a EDP Renováveis viu os seus lucros caírem 70% para os 80 milhões de euros, castigados por vários efeitos negativos “temporários”. No entanto, a empresa garante que isso não mudará as “perspetivas de médio prazo” e será mitigado por ganhos de mais de 300 milhões em 2023 com a atual estratégia de rotação de ativos.

