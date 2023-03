Elétricas contrariam tendência de aumento das margens de lucro

As margens de lucro da maioria das cotadas do PSI aumentaram em 2022, com as da Navigator e da Nos a crescerem mais de 4% e a família EDP a contrariar. O indicador tem estado na ribalta com a presidente do BCE a pedir controlo para travar o risco de espiral inflacionista.

Elétricas contrariam tendência de aumento das margens de lucro









