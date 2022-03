Energia dá choque às empresas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

No setor da cerâmica, já há empresas que suspenderam a laboração e a metalurgia pede à União Europeia que elimine as taxas de importação de matérias-primas. Por sua vez, os grandes consumidores industriais defendem que o Governo devia suspender o atual mecanismo de formação dos preços, lembrando que o MW/hora atingiu agora o máximo histórico de 500 euros. Em fevereiro do ano passado, situava-se ...