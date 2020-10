Energia teme travão no financiamento da banca

Com o fim das tarifas fixas, as energéticas temem condições restritivas no acesso a financiamento. A APREN apela a um diálogo aberto entre as partes e pede que seja encontrada uma solução estratégica.

