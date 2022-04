EnergyCon vai investir 10 milhões em Cerveira

A empresa de serviços energéticos controlada pelo grupo Painhas estabeleceu um acordo com o município para a instalação da primeira comunidade de energia renovável no Alto Minho, que pretende servir 40 empresas do concelho.

EnergyCon vai investir 10 milhões em Cerveira









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: EnergyCon vai investir 10 milhões em Cerveira O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar