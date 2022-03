ERSE prolonga apoio às empresas para atenuar agravamento do preço da energia

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) vai prolongar as medidas extraordinárias de apoio às empresas comercializadoras para atenuar o impacto da escalada dos preços da energia no mercado grossista. A extensão vai aplicar-se por três meses.As medidas em causa foram prorrogadas até 30 de junho de 2022, após uma "consulta de interessados aos agentes do setor". Estas medidas "visam assegurar uma maior flexibilidade da atividade de comercialização de energia em mercado e evitar custos e riscos acrescidos para os consumidores", indica a nota da ERSE.

Leia Também ERSE aprova medidas para mercado grossista enfrentar crise energética

Uma das medidas que foi prolongada é o fornecimento supletivo preventivo. Esta medida permite aos clientes finais serem fornecidos pelos comercializadores de último recurso em caso de inviabilidade do fornecimento pelos comercializadores originais. Conforme explica a ERSE, esta medida está "especialmente orientada para uma saída controlada e programada dos agentes de mercado e uma adequada contenção de eventuais riscos sistémicos para o setor."Ainda sobre esta medida, a ERSE explica que se irá manter "sem prazo definido no regulamento aprovado e sem prejuízo da incorporação de eventuais alterações na sequência da consulta de interessados".(notícia atualizada às 12:33)