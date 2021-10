ERSE aprova medidas para mercado grossista enfrentar crise energética

Leia Também ERSE propõe medidas para fornecedores de luz e gás enfrentarem crise dos preços da energia

eletricidade da empresa PH Energia para a SU Eletricidade, sendo que aos consumidores será dada a possibilidade de escolherem outro fornecedor.



"As medidas agora adotadas somam-se a outras já decididas pela ERSE no passado e permitem antecipar grande parte das soluções apontadas recentemente pela Comissão Europeia para fazer face ao atual contexto de preços nos mercados grossistas," culmina a entidade reguladora. As medidas implicam uma saída controlada dos agentes sem viabilidade económica, que não contagie os restantes comerciantes em operação; o acesso a mecanismos complementares de coberturas de risco; e ainda uma mais rápida adaptação das obrigações relativas à gestão de garantias. A ERSE explica que as iniciativas têm um alcance temporal até à primeira metade de 2022.

Depois de consultar os operadores do mercado grossista de luz e gás, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) decidiu avançar com as medidas propostas no início do mês, para o setor enfrentar a atual crise na escalado dos preços energéticos."Com a adoção das novas medidas procura-se assim assegurar uma maior flexibilidade da atividade de comercialização em mercado e evitar custos e riscos acrescidos para os consumidores de energia. Simultaneamente, pretende-se acautelar eventuais problemas com a saída de comercializadores do mercado, salvaguardando a concorrência do mercado e potenciais impactos sobre o processo de liberalização, bem como uma adequada contenção de eventuais riscos sistémicos para o setor", indica o regulador em comunicado enviado às redações.