Estado apoia compra de carros elétricos em 3 mil euros e bicicletas elétricas em 250 euros

O Executivo vai reforçar o incentivo à compra de veículos elétricos com efeitos já em 2019, de acordo com o Jornal Económico, designadamente através do aumento do montante previsto para a aquisição de automóveis elétricos por particulares e também mediante apoios à compra de bicicletas urbanas elétricas.



Segundo o Jornal de Notícias, o apoio financeiro à aquisição de carros elétricos por particulares sobe de 2.250 euros para 3.000 euros, embora este incentivo seja aplicável somente a veículos com custo inferior a 62.500 euros. Há ainda uma novidade: o Estado vai também conceder apoios de 250 euros aos contribuintes que comprem bicicletas elétricas urbanas.



O Jornal de Notícias avança ainda que estas novas regras de incentivo vão ser publicadas na próxima semana, sendo que as candidaturas poderão posteriormente ser efetuadas no site do Fundo Ambiental. Uma vez que os apoios são referentes ao ano de 2019, os apoios têm efeitos retroativos a partir de 1 de janeiro.



O Governo estima destinar 2,65 milhões de euros para apoiar a compra de carros elétricos e 250 mil euros para a aquisição de bicicletas elétricas. Isto significa que poderão ser passados 883 cheques de 3.000 euros para a compra de automóveis elétricos e que poderá haver mil contribuintes a receber apoio para adquirir bicicletas elétricas.

Os incentivos serão atribuídos por ordem de candidatura, ou seja, é dada prioridade aos primeiros contribuintes que se candidatem até que o valor destinado ao apoio esteja esgotado. Citado pelo JN, o secretário de Estado da Mobilidade, José Mendes, frisa que os candidatos ao incentivo à compra de velocípedes elétricos têm de apresentar uma fatura onde conste tratar-se de uma bicicleta urbana ou citadina.