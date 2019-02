Ex-diretor geral da Energia: "Prejuízo socializa-se, os lucros privatizam-se"

Mário Guedes, diretor-geral da Energia até novembro passado, diz-se em desacordo com algumas políticas energéticas. "O prejuízo socializa-se, os lucros privatizam-se", apontou. O ex-responsável da direção da Energia critica sobretudo as tarifas feed-in (acima do preço de mercado) atribuídas às renováveis, as quais considera já não fazerem sentido.





"No momento atual não existe necessidade de tarifas feed-in", declarou Mário Guedes, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade, esta quinta-feira, 14 de fevereiro. Esta comissão pretende apurar de que forma é que os acordos entre o Governo e os produtores podem estar a engordar a fatura da energia indevidamente.