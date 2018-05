Miguel Baltazar/Negócios

Um consórcio chinês estará a preparar uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre a EDP, avança o Expresso . Este consórcio inclui a China Three Gorges, que actualmente detém mais de 23% da eléctrica nacional. O segundo maior accionista da EDP é uma outra empresa detida pela Estado chinês, a CNIC, que detém quase 5%.Segundo o Expresso, o Governo de António Costa não vai colocar entraves à operação. Mas existe a possibilidade do próprio conselho de administração da EDP vir a classificar esta OPA como hostil, de acordo com o jornal.Para efeitos regulatórios, as participações da CTG e da CNIC são agregadas numa só, sendo imputado 28,25% dos direitos de voto da EDP à República Popular da China.O Estado chinês tem vindo a reforçar a sua posição na EDP. A CNIC comprou quase 2% da eléctrica no final de 2017, passando a deter quase 5%. Com 28,25% do capital, a República Popular ficou mais perto da meta de 33,33% em que é obrigada a lançar uma OPA.Contactada pelo Negócios, a EDP rejeitou fazer comentários à notícia.A EDP tem sido namorada nos últimos meses por várias eléctricas europeias como a italiana Enel, a espanhola Gas Natural Fenosa ou a francesa Engie.Mas o presidente da eléctrica veio a público recentemente avisar que a empresa está bem sem um grande accionista a controlar a maioria do capital."Estamos a controlar o nosso destino. Não preciso de mais ninguém para controlar o nosso destino, precisamos apenas da confiança dos nossos accionistas, parceiros, colaboradores e clientes", disse António Mexia em entrevista ao Negócios no início de Abril. A EDP tem um valor de mercado de 11,37 mil milhões de euros e em 2018 acumula uma valorização de 7,8%. Hoje subiram 0,75%, depois de no início da sessão terem recuado mais de 3%, reagindo de forma negativa aos resultados do primeiro trimestre anunciados ontem.(Notícia em actualização)