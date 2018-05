Costa: "Não temos nenhuma reserva" na OPA dos chineses sobre a EDP  

"Não temos nenhuma reserva a opor". Foi desta forma que o primeiro-ministro, António Costa, reagiu à notícia de que os investidores chineses, maiores accionistas da EDP, vão avançar com uma oferta pública de aquisição sobre a totalidade do capital da eléctrica.

Em declarações transmitidas pela SIC e quando a oferta não é ainda oficial, António Costa lembrou que "as coisas têm corrido bem em Portugal" e os chineses "têm sido bons investidores", citando os exemplos da REN, EDP e "outros sectores".

A China Three Gorges (CTG) quer passar a controlar totalmente a EDP. O maior accionista da EDP (23%) vai lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) para ficar com 100% da eléctrica portuguesa, de acordo com o Financial Times.

A notícia da OPA foi lançada inicialmente pelo jornal Expresso esta sexta-feira, 11 de Maio, que destaca que o Governo português não deverá colocar entraves à operação

"Nós somos um país aberto. Não temos uma visão fechada", adiantou António Costa, afirmando que os investidores chineses "têm sido sempre muito respeitadores da legalidade do nosso país" e "têm tido sempre uma actuação correcta e empenhada e eu acho que o que importa é que os accionistas possam avaliar o projecto".

"Mais importante do que saber quem são os accionistas, é saber qual é o projecto que têm para a empresa e o que desejam para a empresa. Essa é que é a questão essencial", acrescentou.

O primeiro-ministro acrescentou que "o governo não tem que ser informado do negócio", pois "a EDP é uma empresa privada" e "o Estado não tem nenhuma participação na empresa e por isso deixemos o mercado funcionar".