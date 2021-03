Felix Morgado proposto para administrador independente da EDP Renováveis

A EDP Renováveis vai decidir na próxima Assembleia Geral de Acionistas a nomeação de três novos membros para o Conselho de Administração. José Manuel Félix Morgado é proposto como membro independente.





Além de Felix Morgado, Rosa María García e António Sarmento Gomes Mota são sugeridos para uma posição equivalente e, finalmente, Miguel Setas é apontado como administrador "dominical", todos por um período de três anos.



Os novos nomes para administradores independentes ganham uma relevância adicional se considerado que, no dia da apresentação de resultados da elétrica, o CEO da EDP e EDP Renováveis, Miguel Stilwell de Andrade, informou que iria ser proposto um membro independente para o cargo de chairman da empresa de renováveis na próxima assembleia geral.



Além de Felix Morgado, Rosa María García e de António Sarmento Gomes Mota, a empresa pretende reeleger como administradores independentes Joan Avalyn Dempsey, Allan J. Katz e Acácio Liberado Mota Piloto.





Felix Morgado desempenha, desde 2018, o cargo de presidente do Conselho de Adminstração da Luso Atlântica – Corretores de Seguros, depois de ter abandonado o cargo de CEO do Banco Montepio, que exerceu entre 2015 e 2018.





António Gomes Mota serviu, entre 2014 e 2020, como presidente do Comité de Auditoria e do Conselho de Administração dos CTT, cargos que acumulou temporariamente, até 2018, com o de membro do Conselho de Supervisão e presidente do Comité de Auditoria na EDP, funções que assumiu em 2009. Presidiu também o Comité de Nomeações e Remunerações da Cimpor entre 2012 e 2019.

Rosa García é atualmente membro do Conselho de Administração da Mapfre, Tubacex e Sener e, até 2019, integrou o mesmo órgão na Asociación para el Progreso de la Direccion (APD). Em paralelo serviu como membro do Conselho Consultivo da Univerdade Europeia de Madrid e como vice-presidente do Conselho Social da Universidade Carlos III de Madrid.





Miguel Setas desempenhou, entre julho de 2020 e janeiro de 2021, o cargo de presidente do conselho de administração da EDP Gestão da Produção de Energia. Antes, entre 2008 e 2020, foi membro da administração da EDP no Brasil, tendo assumido durante os últimos 7 anos a posição de CEO.







