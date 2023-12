Finerge compra parque eólico em Vila Real

Leia Também Finerge investe 131 milhões na construção de quatro centrais eólicas em Espanha

A Finerge assinou um acordo para comprar um parque eólico em Vila Real que tem capacidade instalada de 15 MW, revelou a empresa em comunicado."O parque eólico entrou em funcionamento em outubro de 2011 e é composto por seis turbinas eólicas Nordex com uma capacidade instalada de 2,5 MW em cada", detalha a empresa. Está em causa uma produção média anual que pode atingir os 44 GWh.Citado pelo comunicado, Pedro Norton, CEO da Finerge, indica que este "é mais um passo" na consolidação da empresa em Portugal. "Estamos comprometidos com a transição verde no país, em linha com os objetivos do PNEC [Plano Nacional de Energia e Clima] 2030, e continuaremos a aumentar a nossa capacidade instalada de produção de energia renovável, seja através de aquisições, seja, sobretudo, através do desenvolvimento e construção de projetos de raiz", afirmou o responsável.No total, a Finerge tem uma capacidade instalada superior a 1.900 GW na Península Ibérica, operando "78 centrais eólicas e 17 parques solares, em 58 concelhos em Portugal e 5 províncias em Espanha"