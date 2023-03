Finerge compra cinco parques eólicos à Onex Renewables, que os adquiriu à EDP por 548 milhões

Leia Também Finerge constrói 15 projetos eólicos e solares em 2023

Leia Também Finerge conclui refinanciamento de 2,3 mil milhões e acelera expansão na Península Ibérica

Leia Também Finerge coloca em exploração primeiro projeto de sobreequipamento eólico

A Finerge anunciou esta quarta-feira a assinatura de um contrato de compra e venda com a Onex Renewables para adquirir um portefólio de energia eólica com uma capacidade total de 221,4 MW, localizado em Portugal e composto por cinco parques eólicos localizados nos distritos da Guarda, Coimbra, Leiria e Viseu. A transação está ainda sujeita às habituais autorizações por parte das autoridades competentes, frisou a produtora de energias renováveis em comunicado.Com uma idade média de 2,4 anos, estes ativos eólicos são dos mais recentes a operar em Portugal, mas estão ainda abrangidos por tarifas garantidas de venda de energia à rede (no âmbito dos polémicos concursos eólicos promovidos pelo Governo de José Sócrates).A Onex comprou este portefólio à EDP Renováveis em 2021 (tendo o negócio ficado concluído em janeiro de 2022), estando agora a vender a totalidade do seu capital, "com o objetivo de acelerar o investimento na unidade de desenvolvimento entre 2023 e 2025". De acordo com informações disponíveis no site da Onex, estes ativos estão cobertos por tarifas 'feed-in' durante 18 anos e o valor que a empresa pagou na altura à EDP Renováveis para comprar os cinco parques eólicos foi de 548 milhões de euros, numa transação assessorada pela JP Morgan e pelo banco Santander.Com a concretização desta compra, o objetivo da Finerge é acelerar a sua expansão no mercado ibérico (de acordo com o plano da operação de refinanciamento no valor de 2,3 mil milhões de euros concluída em 2022), "através de um crescimento inorgânico que aumentará a capacidade instalada para 1,8 GW", indica o mesmo documento."Este negócio coloca-nos um passo à frente no nosso plano estratégico, possibilitado pela recente operação de refinanciamento. Também complementará esforço para construir projetos 'greenfield' [de raiz], que acelerarão em 2023", disse Pedro Norton, CEO da Finerg, no mesmo comunicado.Recentemente, a Finerge revelou ao Negócios que em 2023 vai arrancar com a construção de 15 projetos que já estão numa fase avançada de desenvolvimento, num total de nova capacidade de 335 MW. Nove destes projetos são de energia eólica e outros seis de energia solar, com conclusão prevista entre o final de 2023 e meados de 2024. No total, vão contribuir para aumentar a capacidade instalada da Finerge que neste momento se situa nos 1.592 MW: 1.342 MW em Portugal e 250 MW em Espanha. A empresa opera atualmente 70 centrais eólicas e 17 parques solares, em cerca de 47 concelhos portugueses e três províncias espanholas.Neste momento, a produtora de energia renovável na Península Ibérica tem também quatro projetos de sobreequipamento eólico em construção, com 84,2MW de capacidade, que entrarão em operação ainda no primeiro semestre de 2023.A venda deste novo portefólio eólico de 221,4 MW à Finerge contou com o Santander Corporate & Investment Banking como assessor financeiro exclusivo da Onex Holding Renwwables, naquela que foi a "principal operação de Fusões & Aquisições de ativos renováveis em Portugal desde janeiro de 2022", indicou o banco também em comunicado.Abdellah Belhadj Hamlili, administrador da Onex, explicou no mesmo comunicado veiculado pelo Santander que "desde a aquisição em 2021 [destes parques eólicos em Poirtugal], investimos em vários ativos operacionais na Península Ibérica e neste momento estamos totalmente dedicados ao desenvolvimento dos nossos projetos em países como Itália, Espanha e Portugal, bem como em geografias da Europa Central e de Leste".Com escritórios em França, Dubai, Luxemburgo e Iraque, a Onex dá conta de investimentos na Europa na ordem dos 600 milhões de euros, um portefólio de 277 MW na Península Ibérica e ainda um pipeline de projetos em exclusividade de 500 MW. Trata-se de uma holding privada de investimentos em infraestruturas, focada em setores estratégicos como energia, 'utilities', logística, telecomunicações e imobiliário.