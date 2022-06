Fontes fósseis voltam a superar renováveis na produção de eletricidade na UE em 2021

Leia Também Uso do carvão dispara com a guerra. Portugal não alinha

O fornecimento total de energia elétrica na União Europeia aumentou 4,2% em 2021, relação ao ano anterior, de acordo com dados revelados esta quinta-feira pelo Eurostat, que revelam um regresso aos combustíveis fósseis como a principal fonte da geração de eletricidade, mas ainda assim abaixo dos níveis de 2019.Em 2020, as energias renováveis já tinham conseguido ultrapassar os combustíveis fósseis, mas a situação reverteu-se com a retoma económica pós-covid e a guerra na Ucrânia.Neste cenário, a geração de eletricidade a partir de alguns combustíveis fósseis sólidos aumentou substancialmente em 2021: 13,7% em 2021, face a 2020. Os maiores aumentos registaram-se no carvão betuminoso, ou hulha, (mais 25,6%) e na lenhite (mais 16,2%). No entanto, se a comparação for face aos níveis pré-pandémicos (2019), regista-se uma queda de 8% nestes combustíveis. "Esta evolução é esperada, atendendo aos objetivos de descarbonização da UE", diz o Eurostat.Já a energia nuclear aumentou 7% em 2021,Nas energias renováveis, os dados de 2021 mostram os maiores aumentos na eletricidade produzida a partir de energia solar (mais 13%), seguida por biocombustíveis sólidos (mais 9,6%). Por outro lado, diz o Eurostat, devido a condições climatéricas desfavoráveis, a geração de eletricidade hídrica e eólica diminuiu 1,2% e 3,0%, respetivamente.Ao nível dos maiores contribuintes para o sistema de produção de eletricidade da UE em 2021 foram: o nuclear com 731 TWh, o gás natural (com 550 TWh), o vento (386 TWh), a hídrica (com 370 TWh), a lenhite (com 227 TWh), outro carvão betuminoso (com 193 TWh) e o solar (163 TWh).Quanto ao consumo de produtos de petróleo, após uma queda maciça de 12,4%, para 2021 as estimativas mostram um aumento de 5% em relação ao ano anterior, mas ainda abaixo dos níveis pré-pandemia. Em comparação com 2019, os dados de 2021 mostram um consumo de derivados de petróleo de menos 8,1% menor.Apesar de os preços do gás natural terem disparado para máximos históricos, principalmente no segundo semestre de 2021, o consumo registado foi o mais alto dos últimos dez anos na UE, atingindo 15,8 milhões de terajoules (TJ), o que indica um aumento de 3,9% em relação a 2020.As importações líquidas de gás natural representaram 86,4% do consumo interno da UE em 2021, apresentando um aumento de 4% face a 2020. ano.