Fornecimento de gás nigeriano a Portugal em risco

A Nigeria LNG Limited, principal fornecedor de gás natural à Galp, informou a petrolífera nacional que poderá não conseguir cumprir com os fornecimentos contratados. A Galp indica esta segunda-feira, em comunicado, que ainda não dispõe de informação para aferir quais serão os impactos.Na curta nota enviada à CMVM, a petrolífera nacional refere que recebeu um aviso de "force majeure", uma figura legal em que uma das partes de um contrato invoca motivos excecionais para não cumprir os termos do compromisso celebrado.Segundo a Galp, a Nigeria LNG Limited refere que o aviso se deve às fortes inundações que se registam naquele país africano, o que tem causado uma "redução substancial" na produção e fornecimento de gás natural liquefeito (GNL).Apesar de não conseguir ainda calcular o impacto que esta situação poderá ter, a Galp admite que poderá enfrentar "disrupções adicionais no fornecimento".