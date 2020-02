A empresa estatal da China passou a deter 21,47% do capital da EDP, continuando a ser a maior acionista. Esta redução na participação do capital da EDP acontece quase um ano depois de a OPA (oferta pública de aquisição) da CTG sobre a EDP ter terminado, caindo pela não desblindagem dos estatutos em assembleia-geral, o que constitua uma condição para a oferta prosseguir.



Em outubro do ano passado, já outra empresa estatal chinesa, a CNIC, tinha reduzido a sua participação no capital da EDP,



Na terça-feira as ações da EDP fecharam nos 4,532 euros, negociando entre um máximo diário de 4,752 euros e um mínimo diário de 4,532 euros. Esta redução ocorreu na terça-feira, 25 de fevereiro, um dia antes de a China Three Gorges, a principal acionista da EDP, ter vendido 1,8% do capital da EDP por 293 milhões de euros esta quarta-feira, 26 de fevereiro.A empresa estatal da China passou a deter 21,47% do capital da EDP, continuando a ser a maior acionista. Esta redução na participação do capital da EDP acontece quase um ano depois de a OPA (oferta pública de aquisição) da CTG sobre a EDP ter terminado, caindo pela não desblindagem dos estatutos em assembleia-geral, o que constitua uma condição para a oferta prosseguir.Em outubro do ano passado, já outra empresa estatal chinesa, a CNIC, tinha reduzido a sua participação no capital da EDP, deixando de ter uma participação qualificada Na terça-feira as ações da EDP fecharam nos 4,532 euros, negociando entre um máximo diário de 4,752 euros e um mínimo diário de 4,532 euros.

A Mudabala Investment Company, fundo soberano de Abu Dhabi, deixou de ter uma participação qualificada (2%) no capital da EDP, anunciou a empresa em comunicado divulgado esta quinta-feira, 27 de fevereiro, no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Não se sabe quanto é que o fundo encaixou com esta venda.O fundo soberano - que anunciou recentemente que vai investir em renováveis em Portugal - vendeu 2,58% da sua participação no capital da EDP, reduzindo a sua posição de 4,06% para os 1,4794%, o que corresponde a 54.095.476 ações. Fica assim abaixo do limiar de 2% que define o que é uma participação qualificada ou não.