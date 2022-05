Fundo suíço PKZH compra 49,5% de parque solar no sul de Portugal

Leia Também EDP anuncia acordo com a Faurecia para instalar 200 mil painéis solares em 60 fábricas

O Fundo de Pensões da cidade de Zurique (PKZH) adquiriu 49.5% de uma central solar com uma capacidade instalada de 48,9 MWp no sul de Portugal. O negócio foi fechado com o seu parceiro estratégico, a também suíça EKZ, avança a Renewables Now A central solar do Cotovio fica localizada numa zona montanhosa perto de Portimão, no Algarve, e entrou em funcionamento em 2021.A instalação tem mais de 100 mil painéis solares instalados e evita a emissão de 34 toneladas de carbono, de acordo com o operador da central, a Voltalia, que foi a empresa contratada para o projeto.Este negócio em Portugal surge depois de o fundo PKZH ter garantido em julho do ano passado uma posição de 49,5% na central solar de Algibicos no sul de Espanha, também em parceria com a EKZ. Esta central solar produz cerca de 90 GWh de energia limpa anualmente.