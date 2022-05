EDP anuncia acordo com a Faurecia para instalar 200 mil painéis solares em 60 fábricas

Leia Também EDP prevê investir 1.500 milhões no grupo Sunseap até 2025

A EDP anunciou esta quinta-feira uma parceria global com a Faurecia, empresa do Grupo Forvia com presença global na indústria automóvel, para instalar até 100 MWp de energia solar em unidades em diferentes geografias na Europa, Ásia e Estados Unidos.Nos termos do acordo, até ao final de 2023 a EDP vai instalar mais de 60 parques solares de autoconsumo nas fábricas da multinacional em Portugal, Espanha, Itália, Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Japão e Tailândia."Este é o maior projeto de energia solar distribuída assegurado até ao momento pelo grupo EDP e o primeiro a ser instalado com o mesmo parceiro em vários continentes em simultâneo", diz a elétrica portuguesa em comunicado.A EDP prevê que os mais de 60 projetos possam ter, no seu conjunto, até 200 mil painéis solares. No total, deverão permitir evitar mais de 60 toneladas de CO2 ao longo da próxima década."Produzir energia renovável nas nossas instalações é um compromisso para cumprir o objetivo de 2025 de nos tornarmos neutros em CO2. Aproveitar a colaboração estratégica com parceiros globais permite acelerar e melhorar nossa resiliência energética de uma maneira mais sustentável", disse Patrick Koller, CEO da Faurecia, também em comunicado.A parceria assenta num modelo de prestação de serviço ("as-a-service), ficando o investimento nos painéis solares a cargo da EDP, assim como a sua manutenção e operação, através de contratos de longa duração ajustados às necessidades locais de cada mercado."Esta parceria demonstra a capacidade da EDP para dar resposta a clientes multinacionais que procuram contratar energia solar descentralizada em diferentes países e para apoiar a transição energética a uma escala global. Ao instalar mais 100MWp de energia solar, estamos cada vez mais perto de cumprir o nosso objetivo de crescer dez vezes na geração solar distribuída até 2025, comparativamente com 2020", afirmou Miguel Stilwell d’Andrade, CEO do grupo EDP, no mesmo comunicado.A empresa tem vindo a crescer no solar descentralizado em vários mercados europeus, através de crescimento orgânico e de aquisições, como aconteceu recentemente na Polónia, através da Soon Energy, ou em Itália, com a compra da Enertel.Nos Estados Unidos e na Ásia Pacífico, a EDP entrou recentemente no solar distribuído através da EDP Renováveis, com as aquisições da norte-americana C2 Omega e da asiática Sunseap, respetivamente.