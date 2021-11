Greenvolt cria solução para empresas desenvolverem projetos renováveis para autoconsumo "sem custos"

A Profit Energy, detida em 70% pela Greenvolt, vai permitir às empresas portuguesas o desenvolvimento de projetos de produção fotovoltaica e de reforço da eficiência energética para autoconsumo, sem aumentar a despesa dos clientes, indica a empresa em comunicado divulgado esta segunda-feira.



O projeto não conta com um "único cêntimo" dos clientes, sendo financiado, através da partilha de mais-valias, assinala a empresa liderada por João Manso Neto.





Como explica o comunicado de imprensa, "desta forma, além da redução dos custos energéticos, os clientes terão ainda como vantagens associadas a valorização dos imóveis e o contributo para a descarbonização".





O acesso ao financiamento é feito através de um contrato ESCo (Energy Service Company), consistindo num modelo de partilha de poupanças geradas pela implementação do sistema de produção e de eficiência, entre o cliente e a Profit Energy ao longo do tempo, permitindo desta forma a amortização do investimento inicial.



Pedro Lavareda de Carvalho, partner fundador da Profit Energy salienta ao Negócios que "com as soluções apresentadas pela Profit não subsistem razões para que as empresas nacionais não implementem soluções de produção que não apenas reduzem a sua fatura energética, como também possam dar um contributo decisivo para a descarbonização da sua atividade, reduzindo a sua pegada ambiental."





Atualmente, a empresa conta com mais de 70 megawatt-pico (MWp) em centrais fotovoltaicas, com 140 mil painéis solares e 50 mil equipamentos LED já instalados em Portugal. Os sistemas instalados produziram mais de 100.000 MWh e evitaram a emissão de 18.950 toneladas de CO2.



Em meados de agosto, a Greenvolt, comprou uma posição 70% no capital da Profit Energy. A empresa não avançou com o montante envolvido.





Segundo a nota enviada pela Greenvolt, a Profit "é uma referência no setor das energias renováveis, dedicando-se às atividade de desenvolvimento de projetos de eficiência energética, bem como de instalação de projetos solares fotovoltaicos, incluindo o desenvolvimento de projetos de engenharia, aprovisionamento e construção (EPC) e prestação de serviços de operação e manutenção (O&M)".