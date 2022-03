E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Face à conjuntura, quais são as expectativas para os resultados de 2022?

Ainda é cedo no ano para dar uma previsão, mas o primeiro trimestre do ano vai ser difícil. Para o ano [todo] gostaríamos de ter algum crescimento face ao ano anterior, mas temos de ir avaliando em função do avançar da própria hidrologia e dos preços da energia.