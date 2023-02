Leia Também Hidrogénio verde: Fusion Fuel quer produzir cinco vezes mais já este ano

A Fusion Fuel anunciou esta terça-feira ter garantido um apoio no valor de 3,3 milhões de euros para investir num projeto de produção de hidrogénio verde em Espanha, com uma capacidade de 2,4 MW.Previsto para ser desenvolvido em Toledo, o projeto destina-se a fornecer hidrogénio verde a clientes industriais locais, de forma a substituir o gás natural intensivo em carbono atualmente usado nos processos de produção, revelou a empresa em comunicado.A instalação deverá produzir cerca de 110 toneladas de hidrogénio verde por ano e o subsídio de 3,3 milhões representa aproximadamente 57% do custo total do capital estimado do projeto, que a empresa espera construir e comissionar em 2024."Este é um marco importante para a Fusion Fuel, pois representa a primeira alocação de fundos em Espanha, num processo extremamente competitivo com 129 projetos avaliados. O projeto de Toledo junta-se a uma lista cada vez maior de projetos de hidrogénio verde na Espanha. Com o terreno já garantido, esperamos mobilizar-nos rapidamente para iniciar o processo de licenciamento com o objetivo de iniciar a construção do projeto no início de 2024", disse Frederico Chaves, responsável da Fusion Fuel.O capital foi atribuído através do Programa H2 Pioneiros, ao qual foram destinados 150 milhões de euros para apoiar projetos comerciais em toda a cadeia de valor do hidrogénio renovável. Este programa integra os Projetos Estratégicos para a Recuperação e Transformação Económica em Espanha, uma ferramenta de financiamento de 6,9 mil milhões criada no âmbito do mecanismo de recuperação e resiliência espanhol para apoiar iniciativas de energia renovável, hidrogénio verde e armazenamento de energia. O projeto da Fusion Fuel é um dos 19 em toda a Espanha que receberam financiamento através do H2 Pioneiros.