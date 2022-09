Galamba e Galp na Nigéria para assegurar fornecimento de gás

O secretário de Estado da Energia, João Galamba, e o CEO da Galp, Andy Brown, estiveram esta semana na Nigéria para assegurar que o fornecimento de gás proveniente daquele país - o principal fornecedor para Portugal - decorre sem perturbações.A notícia é avançada nas edições desta sexta-feira do Expresso do jornal Público , numa altura em que a matéria-prima tem estado sob os holofotes na Europa devido ao aproximar do inverno e à redução drástica do fornecimento da Rússia, na sequência da invasão militar da Europa.Ambas as publicações indicam que as cargas da Nigéria para Portugal têm, por vezes, sido desviados para outros compradores. Por outro lado, têm sido também reportados ataques em solo africano, para roubar petróleo, acabando por perturbar igualmente o transporte de gás.