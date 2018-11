Galamba não quer repetir incentivos às renováveis

O secretário de Estado da Energia defende que as reservas de urânio que o Estado detém não são um activo estratégico para o país. E que a atribuição de subsídios às renováveis como houve no passado, hoje não se justifica.

Na sua primeira intervenção em Plenário como membro do Governo, João Galamba defendeu a revisão do mecanismo de equilíbrio fiscal clawback, bem como a não repetição dos incentivos fiscais às renováveis como houve no passado. E revelou que o Governo aguarda o resultado da auditoria que pediram à contestação da EDP no processo dos CMEC.





Em resposta às várias perguntas dos deputados sobre as propostas para o sector da energia para 2019, João Galamba começou por responder às dúvidas sobre a permanência do mecanismo de clawback. Relembrando que "é preciso ter em atenção que este mecanismo foi criado em virtude de Espanha ter passado a taxar a produção de energia", Galamba referiu que "a partir do momento em que retiram esta taxa, a justificação deste imposto deixa de existir".





Até porque, continuou, ao manter o mecanismo de clawback "estamos a inflacionar o preço da energia no mercado eléctrico". A revisão deste mecanismo "é uma medida que está prevista e tencionamos cumprir neste Orçamento do Estado", defendeu na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa.