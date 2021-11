Galp anuncia o fim da prospeção de petróleo a partir do próximo ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Galp Energia vai deixar a atividade de prospeção e pesquisa de novos campos de petróleo e gás a partir do próximo ano, de acordo com o presidente executivo da empresa Andy Brown, citado pelo jornal Observador, durante um evento na Web Summit.





"Acho que somos a primeira empresa integrada de gás e petróleo das grandes petrolíferas" a fazer este anúncio, disse Brown aos jornalistas que estavam presentes na feira de tecnologia, mas admitiu que, tendo em conta a menor dimensão da empresa face às rivais, foi mais fácil anunciar esta medida.





no Brasil e em Moçambique.

Em Portugal, fazia parte do consórcio com a Eni que ganhou a concessão para a exploração de petróleo ao largo da costa em Aljezur, mas que acabou por não avançar após toda a polémica em que esteve envolvido.



Upcoming Energies, que tem na mira s

tart-ups, universidades, clientes e outros parceiros tecnológicos.



Em comunicado, a empresa destaca que a plataforma "fará parte da regeneração da Galp, que se baseia numa alocação de capital em inovação e I+D+I estimado em 180 milhões de euros até 2025". O principal objetivo do novo instrumento "é o de alavancar e impulsionar o investimento em inovação para a clara missão da Galp de alcançar a neutralidade carbónica até 2050".

Atualmente, a petrolífera tem vários projetos já em cima da mesa em várias geografias comoOntem, na mesma feira, a empresa portuguesa tinha anunciado a criação de uma plataforma para a transição energética chamada