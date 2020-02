Galp assina acordo de 10 anos com a Nigeria LNG para fornecimento de gás natural

"A Galp informa que assinou um Acordo de Compra e Venda (SPA) com a Nigeria LNG Limited (NLNG) que garantirá o aprovisionamento de um milhão de toneladas anuais (mtpa) de GNL, a partir dos trains 1, 2 e 3 da NLNG", refere um comunicado da empresa liderada por Carlos Gomes da Silva.

Trata-se de um novo contrato e não da renovação de um anterior, sendo que a Galp Energia já importava gás natural liquefeito da Nigéria, bem como de outros países, como a Argélia.

A Nigeria LNG é detida em 49% por uma empresa estatal deste país africano, sendo o restante capital detido pelas petrolíferas internacionais Shell, Total e Eni.

A Galp adianta que contrato estará em vigor por um período de 10 anos, com início em outubro de 2021. "Este contrato enquadra-se na estratégia da Galp, ao assegurar aprovisionamento de longoprazo balanceado e competitivo para as atividades internacionais de gás natural, contribuindo para o desenvolvimento de soluções de energia eficientes e ambientalmente sustentáveis", refere um curto comunicado enviado pela empresa junto da CMVM.

Em maio de 2018 a Galp tinha assinado um acordo semelhante com a Venture Global LNG para a aquisição de gás natural liquefeito (GNL), durante 20 anos, de um milhão de toneladas por ano (mtpa) a partir do terminal de Calcasieu Pass, no Louisiana (EUA).