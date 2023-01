Encomendas de navios metaneiros mais do que duplicaram em 2022

Leia Também Galp assina acordo de 10 anos com a Nigeria LNG para fornecimento de gás natural

Leia Também Terminal de gás de Sines bate recordes em 2022

O ano de 2022 foi de recorde para as construtoras de navios no que diz respeito a contratos para navios metaneiros. De acordo com o Financial Times, que cita dados da Refinitiv, foram feitas 163 encomendas a nível global, mais do que o dobro do valor registado em 2021 e o valor mais alto desde 2011.Com os preços a subir, as maiores construtoras de navios-tanque para transporte de Gás Natural Liquefeito (LNG) da Coreia do Sul - responsáveis pela maior parte das frotas existentes - disseram ao meio de comunicação que esperam ver um impulso na faturação, apesar do peso dos preços das matérias-primas nas margens."O 'boom' de tanques LNG está a ajudar a aumentar os nossos lucros", disse Ka Sam-hyun, CEO da Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, acrescentando que a empresa espera obter lucros durante todo este ano.A expetativa da empresa sul-coreana é de que esta tendência se mantenha ao longo de, pelo menos, dois a três anos. "Devido a legislações ambientais mais duras, o LNG é preferível ao carvão. Por isso, a procura por tanques LNG irá manter-se estável", acrescentou.Contudo, quem acompanha a indústria alertou que o elevado preço do aço, a escassez de matéria-primas e os limites à capacidade de construção vão condicionar a capacidade dos construtores navais de aproveitar totalmente esta corrida aos navios-tanque.