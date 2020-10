Galp aumenta produção de petróleo e baixa vendas de produtos petrolíferos

A Galp Energia revelou esta manhã o "trading update" do terceiro trimestre do ano, anunciando indicadores que mostram ainda o impacto da pandemia em algumas áreas de negócio, embora menos acentuadas.





Na produção de petróleo a Galp atingiu 132 mil barris por dia em termos líquidos, o que corresponde a um aumento de 6% face ao terceiro trimestre do ano passado e 1% contra o segundo trimestre deste ano. No Brasil a produção "net entitlement" aumentou 8% em termos homólogos e em Angola recuou 8%.





A produção "working interest" – a produção bruta de matéria-prima, sobretudo petróleo, que inclui todos os custos decorrentes das operações – subiu 8% contra o terceiro trimestre do ano passado e subiu 1% face ao segundo trimestre.





No negócio da refinação as matérias-primas processadas aumentaram 14% em termos homólogos e as vendas de produtos petrolíferos desceram 8% face ao terceiro trimestre do ano passado, mas subiram 41% contra o segundo trimestre deste ano.





A margem de refinação da Galp Energia foi negativa (0,7 dólares por barril), o que compara com valores positivos no terceiro trimestre do ano passado (3,9 dólares) e no segundo trimestre deste ano (1,8 dólares).





No que diz respeito à unidade comercial, as vendas de produtos petrolíferos desceram 30% em termos homólogos (menos do que o registado no segundo trimestre) e subiram 32% contra o segundo trimestre deste ano.





As vendas de gás natural desceram 24% em termos homólogos e subiram 11% em cadeia, enquanto as vendas de eletricidade subiram 14% em termos homólogos e 29% em cadeia.





A Galp Energia chegou ao final do terceiro trimestre com uma dívida líquida de 2,1 mil milhões de euros, mais 200 milhões do que no final do segundo trimestre. O dinheiro em caixa e equivalentes permaneceu em 1,7 mil milhões de euros.





A Galp Energia anuncia os resultados do terceiro trimestre a 26 de outubro.