Galp com três saídas na administação. Teresa Abecasis entra para o "board"

Os administradores José Carlos Silva, Sofia Tenreiro e Susana Quintana-Plaza renunciaram aos cargos no "board" da Galp, informa esta sexta-feira a petrolífera em comunicado.



José Carlos Silva desempenhava as funções de "chief operational officer" (COO) de Refining & Midstream, enquanto Sofia Tenreiro, ocupava o cargo de COO Commercial e Susana Quintana-Plaza era COO Renewables & New Businesses.





Para o lugar de Susana Quintana-Plaza é cooptada Teresa Abecasis, atualmente líder da Direção de Pessoas da Galp. A renúncia de Quintana-Plaza tem efeitos imediatos, enquanto José Carlos Silva e Sofia Tenreiro cessam funções a 31 de agosto.As alterações na composição do Conselho de Administração e na da Comissão Executiva (CE) da empresa tem como objetivo "reforçar o potencial de cada uma das suas atividades, através de um modelo de gestão mais ágil e eficiente", indica a petrolífera."Gostaria de agradecer a todos os membros que renunciaram as suas funções pela sua contribuição, profissionalismo e compromisso com a Empresa. A Sofia é uma líder dedicada e profissional que contribuiu fortemente para a transformação do negócio comercial da Galp. A Susana foi muito eficaz na criação de um negócio significativo de energias renováveis, bem como na identificação de novas oportunidades de negócio e start-ups. O Carlos desempenhou um papel central na liderança das atividades de midstream, engenharia, gestão de energia e compras da Galp e vai continuar na empresa para apoiar a Galp no futuro", refere Andy Brown, CEO da empresa, citado no comunicado.Assim, a nova estrutura da Comissão Executiva é composta por:? Andy Brown, CEO? Filipe Silva, CFO? Carlos Costa Pina, COO Corporate Office? Teresa Abecasis, COO Commercial? Thore E. Kristiansen, COO Production & Operations, que integrará os negócios de Upstream eIndustrialA Galp informa ainda que "o Conselho de Administração tem em curso um processo de recrutamento para o novo COO da unidade Renewables & New Businesses que será gerida, de forma interina, pelo CEO Andy Brown".

"Adicionalmente, Andy Brown terá a responsabilidade do desenvolvimento de atividades de Energy Management", conclui.