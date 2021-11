Galp lança plataforma de inovação para a transição energética

Leia Também Galp vai buscar 732 milhões ao BEI para investir em parques solares e carregadores de elétricos

Start-ups, universidades, clientes e outros parceiros tecnológicos. São estes os alvos da Upcoming Energies, uma plataforma de inovação colaborativa lançada esta terça-feira pela Galp, que tem como objetivo acelerar o caminho para a neutralidade carbónica.A iniciativa foi apresentada na Web Summit, que decorre até quinta-feira em Lisboa, pelo CEO da Galp, Andy Brown.Em comunicado, a empresa destaca que a plataforma "fará parte da regeneração da Galp, que se baseia numa alocação de capital em inovação e I+D+I estimado em 180 milhões de euros até 2025". O principal objetivo do novo instrumento "é o de alavancar e impulsionar o investimento em inovação para a clara missão da Galp de alcançar a neutralidade carbónica até 2050".Atravé de parcerias, a Galp propõe-se a criar "um ecossistema fiável e eficiente onde clientes, start-ups, fornecedores, universidades, parceiros de I&D+I e investidores irão trabalhar de uma forma colaborativa para acelerar a transição energética". A iniciativa será aberta tanto ao ecossistema português como ao brasileiro.Estas iniciativas, que terão início em 2022, assumirão a forma de parcerias, programas educacionais, programas de aceleração e investimento em start-ups emergentes "que desenvolvam novas soluções digitais e de transformação energética".A empresa quer atrair start-ups, scale-ups, empresas, universidades, investidores e outros parceiros, para que estes partilhem "a sua visão e as suas soluções". As ideias escolhidas vão receber o apoio da Galp "para desenvolvê-las, validá-las e escalá-las, com a missão principal de acelerar a transição energética para a neutralidade de carbono que a companhia portuguesa quer alcançar".A plataforma será desenvolvida em Portugal e no Brasil, mas a intenção da petrolífera é abrir o acesso à rede da Galp em 10 países, "conectando um ecossistema global de inovação em transição energética, orientação especializada e resposta a cada passo do caminho"."A Galp tem objetivos ambiciosos para impulsionar a Transição Energética, queremos acelerar e construir o futuro com uma abordagem colaborativa sistemática e sistémica, uma abordagem que reúne tecnologia de ponta e talento para nos ajudar a alcançar estas metas ambiciosas", sublinhou Andy Brown, CEO da Galp, citado na mesma nota.