Galp promete dividendo a crescer 10% nos três anos até 2021

A Galp prevê um crescimento anual do dividendo, todos os anos, entre 2019 e 2021, um reforço "balanceado" com os "investimentos de alta qualidade".





A informação consta de um dos comunicados publicados esta terça-feira, 18 de fevereiro, no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a CMVM, com a atualização da estratégia da companhia.