Galp já entregou plano de desativação da refinaria de Matosinhos

A Galp Energia entregou, no início deste mês, o plano de desativação da Petrogal, indica a edição desta sexta-feira do Jornal de Notícias O documento está agora nas mãos da Agência Portuguesa do Ambiente. Para a fase de remediação ambiental só contará a análise da contaminação dos solos que for feita à medida que o desmantelamento avançar.No dia 21 de dezembro de 2020, a Galp comunicou ao regulador a decisão de encerramento da atividade de refinação em Matosinhos, concentrando as suas atividades no complexo de Sines.Posteriormente, para acompanhar todo o processo, a câmara constituiu um Comité Científico e um Conselho Consultivo sobre a Reconversão da Refinaria.