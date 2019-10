Galp reforça investimento na transição energética e espera subida de 10% no dividendo

No mesmo dia em que anunciou uma descida de 33% dos lucros nos primeiros nove meses do ano, a Galp Energia atualizou a sua estratégia de investimento para os próximos anos, com um reforço dos montantes previstos.

Em comunicado, a petrolífera detalhou que vai reforçar os valores de investimento a aplicar em projetos que promovam a transição para um modelo energético de menor intensidade carbónica.

Até 2022, o investimento anual líquido previsto situa-se entre 1 e 1,2 mil milhões de euros, dos quais mais de 40% serão dedicados "à captura de oportunidades relacionadas com a transição energética", incluindo o aumento do peso do gás natural no mix de produção, e o "desenvolvimento de um negócio competitivo de geração de eletricidade através de fontes renováveis".

"Estamos a preparar a Galp para o seu próximo ciclo de crescimento, em que seremos parte ativa da transição energética," afirma Carlos Gomes da Silva, CEO da Galp, citado no comunicado. "Vamos promover soluções económica e ambientalmente sustentáveis, mantendo, como sempre, o compromisso de uma atuação socialmente responsável que não deixe de assegurar o crescimento de longo prazo, a disciplina financeira e o retorno acionista".

O investimento médio em energias renováveis e em novos negócios deverá representar entre 10% e 15% de toda a alocação de capital.





Dividendos deverão crescer 10% ao ano