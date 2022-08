Gás mais caro em outubro. EDP e Galp sobem preços

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A EDP disse que não vai mexer nos preços da eletricidade até ao final do ano, mas esta quarta-feira anunciou que as faturas de gás dos seus clientes domésticos vão aumentar em média 30 euros por mês, já a partir de outubro. A este valor soma-se ainda mais cinco a sete euros de taxas e impostos. Ou seja, um disparo na conta do gás dos clientes da empresa que pode chegar até aos 37 euros.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...