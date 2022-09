Gasóleo fica mais barato na próxima semana, mas preço da gasolina mantém-se

De acordo com os cálculos do Negócios, o preço da gasolina simples 95 deverá seguir inalterado e manter-se nos 1,695 cêntimos por litro, o valor mais baixo desde o ínicio do ano. No caso do gasóleo simples, a tendência de descida mantém-se e a queda deverá ser de 1 cêntimo para os 1,7497 euros, o valor mais baixo em seis semanas.



No caso do gasóleo simples, a tendência de descida mantém-se e a queda deverá ser de 1 cêntimo para os 1,7497 euros, o valor mais baixo em seis semanas.

A atualização do preço dos combustíveis acontece numa altura em que o Brent, o barril de referência para a Europa, caminha para a mais longa sequência de perdas semanais este ano, renovando assim minímos de janeiro.



O apertar da política monetária em todo mundo, tem levado os investidores a temerem um abrandamento na Zona Euro, a anteciparem uma inevitável recessão que tem como consequência a redução da procura pelo ouro negro.









Os cálculos têm por base a evolução destes dois derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Mas o custo dos combustíveis na bomba dependerá sempre de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.





A partir da próxima segunda-feira, 26 de setembro, o preço da gasolina deverá manter-se, mas o preço do gasóleo seguirá em rota descendente. A diferença entre os dois, ao contrário da semana passada, volta a descer e vai ser de 5,5 cêntimos, a mais baixa em três semanas.

A evolução dos preços da gasolina e do gasóleo nas bombas considera já o alívio da carga fiscal sobre os combustíveis através do mecanismo semanal de revisão do ISP e a descida das taxas unitárias deste imposto para o equivalente a uma taxa do IVA.



Os novos preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).



Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).